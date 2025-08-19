Likvidēs AS “Ventas osta”
Šodien, 19.augustā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) priekšlikumu izbeigt līdzdalību akciju sabiedrībā "Ventas osta", to likvidējot.
AS "Ventspils osta" tika dibināta 2019. gada nogalē ar mērķi pārņemt un nodrošināt Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkcijas. Ostas darbība tika apdraudēta, jo Ventspils brīvostas pārvalde tika iekļauta Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā.
Ar jaunas valdības izveidošanu 2023. gada septembrī SM uzsāka darbu pie plašas transporta nozares pārvaldības reformas. Šīs reformas ietvaros paredzēts pārskatīt esošo institucionālo ietvaru, investīciju izvērtēšanas un piesaistes metodiku, kā arī uzlabot nozares pārvaldību kopumā. Jaunais ostu pārvaldības modelis iekļaus sevī arī ostu funkciju un lomas pārskatīšanu pēc būtības, nodrošinot, ka ostu attīstība un pārvaldība tiek veikta saskaņā ar mūsdienu prasībām un ilgtspējīgas attīstības principiem.
Lai sekmētu ostas pārvaldības profesionalitāti un nodrošinātu ostu pārvaldības depolitizāciju, ir pārskatīta ostas pārvaldes un tās valdes atbildību tvērums. Līdzīgi, kā akciju sabiedrībās, tiks izveidota ostas padome kā pārraudzības institūcija ostas pārvaldē, kas pārstāvēs valsts un pašvaldības intereses. Attiecīgi līdzšinējās valdes abās Ventspils ostu pārvaldēs beigs pastāvēt. Ostas operacionālo darbību paredzēts deleģēt ostas pārvaldes izpildaparātam, kuru vada ostas pārvaldnieks. Ostas padome pildītu ostas pārraudzības funkcijas, nevis lēmēja funkcijas, līdzīgi kā kapitālsabiedrībās.
Saskaņā ar AS "Ventas osta" statūtiem tās pamatkapitāls ir 35 tūkst.eiro, kas 100% pieder valstij un to turētājs ir SM. Publiskie finanšu līdzekļi, kas tika ieguldīti dibinot AS "Ventas osta" tiks izlietoti AS "Ventas osta" likvidācijas procesam.
AS "Ventas osta" saimnieciskā darbība ir apturēta no 2024.gada 1.jūlija un tās likvidācijai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir nepieciešams MK lēmums.