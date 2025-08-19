"Air Canada" stjuarti turpina streiku.
Kanādas nacionālās aviokompānijas "Air Canada" stjuarti otrdien turpina sestdienas rītā sākto streiku, kura dēļ ik dienu tiek ietekmēti aptuveni 130 000 pasažieru ceļojumu plāni.
Apmēram 10 000 stjuartu streiks turpinās, lai gan Kanādas darba strīdu šķīrējinstitūcija to pasludinājusi par pretlikumīgu.
Pirmdienas vakarā "Air Canada" un stjuartus pārstāvošā arodbiedrība atsāka sarunas, arodbiedrībai pieprasot lielākas algas un kompensācijas par darbu, kamēr lidmašīnas atrodas uz zemes.
"Air Canada" dienā veic aptuveni 700 lidojumus, un lidsabiedrība pirmdien aplēsa, ka streika dēļ atceltie reisi ietekmēs 500 000 cilvēku.
Kopš pagājušās ceturtdienas, kad aviosabiedrība sāka ierobežot pakalpojumu sniegšanu pirms gaidāmā streika, kopumā atcelti 1219 iekšzemes reisi un 1339 starptautiskie lidojumi.