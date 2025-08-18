“Maxima Latvija” iesūdz tiesā “Lidl” par maldinošu reklāmu un preču zīmju izmantošanu
Mazumtirgotājs "Maxima Latvija" vērsies tiesā pret konkurentu "Lidl Latvija" par apzinātu patērētāju maldināšanu cenu salīdzināšanas komunikācijas kampaņā "Skaidrs, ka nopirku lētāko" un "Maxima" preču zīmju prettiesisku izmantošanu bez atļaujas.
Tiesas sēde šajā civillietā paredzēta 20.augustā no plkst.14 līdz 17.
"Maxima Latvija" norāda, ka konkrētā "Lidl" reklāmas kampaņa tika īstenota jūnijā un jūlijā, un tajā "Lidl" apzināti radīja maldinošu iespaidu, ka "Maxima" privātās preču zīmes produkti ir dārgāki nekā līdzīgi produkti "Lidl" sortimentā.
Kādā no reklāmām "Lidl" salīdzinājis sava privāto preču zīmola griķus par 1,75 eiro ar "Maxima" privātā preču zīmola "Well Done" griķiem, lai gan "Maxima" veikalos bija pieejama arī salīdzināma un lētāka alternatīva - "Extra Line" griķi par 1,38 eiro. Līdzīga pieeja izmantota arī vairāku citu produktu salīdzinājumos, kur "Lidl" lētākie produkti nekorekti salīdzināti ar "Maxima" piedāvājumiem, lai gan "Maxima" veikalos bija lētāka un salīdzināma alternatīva, norāda "Maxima" pārstāvji.
"Maxima Latvija" vadītāja Karolīna Zīgmantaite norāda, ka "runa nav tikai par konkurenci starp diviem uzņēmumiem - tiek pārkāpti būtiski godīgas uzņēmējdarbības un patērētāju tiesību principi".
Vienlaikus "Maxima Latvija" pārstāvji norāda, ka "Maxima" preču zīmes un vizuālie elementi reklāmā tika izmantoti bez atļaujas, tādējādi pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības un preču zīmju aizsardzības principus.
"Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule sacīja, ka "Maxima Latvija" prasības galvenais mērķis ir panākt maldīgas komercprakses izbeigšanu, novēršot neatbilstošas salīdzinošās reklāmas izmantošanu reklāmas kampaņas ietvaros un tādējādi beidzot maldināt sabiedrību, jo īpaši cenu jūtīgas mājsaimniecības. Viena no prasībām ir liegums izmantot "Maxima" un "Well Done" preču zīmes.
Pirms vērsties tiesā "Maxima Latvija" 11.jūlijā nosūtīja "Lidl Latvija" oficiālu brīdinājuma vēstuli, kurā aicināja izbeigt prettiesisko un maldinošo reklāmas kampaņu, taču "Lidl Latvija" turpinājis reklāmas izvietošanu, paplašinot tās apjomu.
Līdzīga prakse iepriekš ir radījusi juridiskas sekas Lietuvā - uzņēmumam "Lidl Lietuva" piemērots 100 000 eiro sods par maldinošu komercpraksi, kas saistīta ar salīdzinošo reklāmu. Sods tika piemērots pēc atbildīgo iestāžu secinājumiem, un tā pamatotību vēlāk apstiprināja arī tiesas spriedums.
Savukārt "Lidl Latvija" Komunikācijas departamenta vadītāja Dana Hasana norādīja, ka salīdzinošās cenu kampaņas nav nekas jauns mārketingā, un tās redzamas katru dienu, piemēram, meklējot lētāko cenu avio biļetēm vai putukļsūcējam.
"Tieši tas pats notiek ar pārtikas produktu cenu salīdzinājumu, ko "Lidl" izmanto ar mērķi sniegt patērētājiem pārskatāmu informāciju par cenu līmeni, balstoties uz publiski pieejamiem datiem konkrētā brīdī," uzsvēra Hasana.
Viņa norādīja, ka aiz katra cenu salīdzinājuma ir dati jeb kontrolpirkums. "Lidl" salīdzina konkrētas preces, kas paredzētas vienādu vajadzību apmierināšanai un ir savstarpēji aizvietojamas pēc to sastāva, iepakojuma veida, izmēra un citām īpašībām.
"Svarīgi saprast, ka ne no normatīvajiem tiesību aktiem, ne Eiropas Savienības Tiesas (EST) prakses neizriet pienākums salīdzināt tikai lētākās preces, ierobežojot konkurenci starp komersantiem tikai par lētākajām precēm un konkrētu patērētāju grupu, tāpēc mēs noraidām apgalvojumus par patērētāju maldināšanu," akcentēja Hasana.
Jau ziņots, ka lielveikalu ķēdei "Lidl" Lietuvā 2023.gadā par maldinošu salīdzinošo reklāmu tika noteikts sods 100 000 eiro apmērā.
Lietuvas Valsts patērētāju tiesību aizsardzības pārvalde atzina, ka "Lidl Lietuva" reklāmas kampaņā, kurā tika salīdzinātas "Lidl" preču cenas ar cenām citos veikalos, izmantotās cenas fiksētas dažādos laikos, tādēļ reklāma nav uzskatāma par objektīvu un maldina pircējus.
Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot "Lidl" iepriekš izplatītās salīdzinošās reklāmas, atsevišķos gadījumos konstatējis nepilnības un aicinājis "Lidl" tās vairs nepieļaut, toreiz 2023.gadā norādīja PTAC.
PTAC norādīja, ka atbilstoši EST praksei, cita starpā arī "Lidl" salīdzinošās reklāmas lietās, EST ir secinājusi, ka salīdzinošā reklāma, kas ļauj patērētājiem uzzināt dažādu tirgotāju vispārējo cenu līmeni ir gan patērētāju interesēm atbilstoša, gan arī veicina konkurenci, taču tikai tādos apstākļos, ja tā nemaldina patērētājus, ja salīdzinātās preces apmierina līdzīgas vajadzības un reklāmā patērētāji ir informēti par apstākļiem, kurus viņiem pastāv objektīva iespēja izvērtēt, piemēram, par to, ka cenu salīdzinājums veikts dažāda veida un dažāda izmēra veikalos.
Veicot "Lidl" salīdzinošās reklāmas pārbaudes, PTAC pieprasījis un pārbaudījis "Lidl" pierādījumus, kas apstiprinājuši "Lidl" apgalvojumus par konkrētu preču cenu atšķirībām, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai un cik lielā mērā attiecīgās salīdzinātās preces ir līdzīgas no patērētāja uztveres un vajadzību apmierināšanas skatu punkta. Atsevišķos gadījumos konstatēts, ka veiktais salīdzinājums nav pietiekami atbilstošs attiecībā uz konkrētu "Lidl" un konkurentu preču vai to cenu izvēli un par to PTAC informējis "Lidl", aicinot turpmāk šādas nepilnības nepieļaut.
"Maxima Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro. Kompānija reģistrēta 2000.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi "Maxima grupe" un "Maxima LT". Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā "Vilniaus prekyba".
"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.marta līdz 2024.gada 29.februārim, strādāja ar 470,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi, turpinot investēt mazumtirdzniecības veikalu ķēdes attīstībā, pieauga 4,1 reizi un bija 14,816 miljoni eiro. "Lidl Latvija" reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".