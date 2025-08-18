Igaunijas skrejriteņu iznomātājs “Tuul Mobility” paziņo, ka pārtrauc darbību Rīgā
Igaunijas elektrisko skrejriteņu iznomātājs "Tuul Mobility" pārtraucis darbību Rīgā, liecina informācija kompānijas mājaslapā.
Kompānijas paziņojumā teikts, ka ""Tuul" dodas prom no Rīgas. Paldies, ka padarījāt pilsētu vieglāku, zaļāku un mazliet jautrāku."
Jau ziņots, ka Igaunijas elektrisko skrejriteņu iznomātāja "Tuul Mobility" apgrozījums pērn sarucis, zaudējumi pieauguši, saistību apmērs pārsniedz aktīvu vērtību, un uzņēmuma vadība izskata stratēģiskās alternatīvas un neizslēdz iespēju pārdot kompāniju.
Kompānijas neauditētais finanšu pārskats liecina, ka pērn "Tuul Mobility" apgrozījums bija 2,69 miljoni eiro, kas ir par 7% mazāk nekā 2023.gadā. Uzņēmuma peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) pagājušajā gadā bija 175 000 eiro, kas ir par 298 000 eiro mazāk nekā 2023.gadā.
Tostarp kompānijas ieņēmumi Latvijā pērn veidoja 1,197 miljonus eiro, Igaunijā - 1,501 miljonu eiro. Pārskatā minēts, ka lielākais ieņēmumu pieaugums 2025.gadā tiek prognozēts Latvijas tirgū, kur bija plānots palielināt tirgus daļu un klientu bāzi.
Tikmēr kompānijas zaudējumi pērn pieauga par 350 000 eiro līdz 904 000 eiro. Turklāt 2024.gada beigās "Tuul Mobility" saistības par 555 218 eiro pārsniedza aktīvu vērtību. Uzņēmumā to skaidro gan ar lēnāku sezonālā pārdošanas apmēra pieaugumu, gan ar lielākiem amortizācijas izdevumiem un procentu maksājumiem par obligācijām, kas sasniedz 310 000 eiro gadā.
Elektrisko skrejriteņu iznomātājs analizē arī stratēģiskās alternatīvas, piemēram, papildu investīciju piesaistīšanu vai pilnīgu vai daļēju uzņēmuma pārdošanu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Tuul Mobility" 2023.gadā strādāja ar 1,188 miljonu eiro apgrozījumu un 194 915 eiro zaudējumiem. Jaunāki finanšu dati nav pieejami.
"Tuul Mobility" Latvijā reģistrēts 2022.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro, bet vienīgais īpašnieks - Igaunijā reģistrētais "Tuul Mobility".
Kā liecina portāla "Inforegister.ee" dati, "Tuul Mobility" vienīgā īpašniece ir Igaunijas kompānija "Comodule". Patiesie labuma guvēji ir Igaunijas uzņēmēji Kristjans Maruste, Tēts Prakss un Heigo Variks.