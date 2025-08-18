"airBaltic" šonakt uzsāk gada lielāko izpārdošanu
Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka no šonakt, 2025. gada 19. augusta, plkst. 00:00 sāksies tās lielākā gada izpārdošana - visķeršana.
Kampaņas laikā ceļotājiem būs pieejami 650 tūkstoši aviobiļešu par pievilcīgām cenām.
Izpārdošana ilgs līdz 2025. gada 31. augustam, un tās ietvaros visi "airBaltic" galamērķi būs pieejami par piecām vienvirziena cenām – 22 EUR, 33 EUR, 44 EUR, 66 EUR un 95 EUR. Piedāvājums attiecas uz lidojumiem no 2025. gada oktobra līdz 2026. gada jūlijam. Biļešu skaits būs ierobežots.
"airBaltic" saviem pasažieriem nodrošina vairāk nekā 80 galamērķus Eiropā un ārpus tās. Starp populārākajiem šajā sezonā ir Dubaija, Roma, Amsterdama, Parīze, Stambula, Londona, Alikante, Stokholma un Minhene.
Tāpat lidsabiedrība turpina paplašināt maršrutu tīklu. No 2025. gada 6. septembra tiks uzsākti tiešie lidojumi no Rīgas uz Faro (Portugāle), savukārt maršrutā Rīga–Amsterdama tiks palielināts lidojumu skaits līdz trim reisiem dienā. Vasaras sezonā turpināsies arī lidojumi uz Pizu un Porto, bet uz Katāniju lidojumi sāksies agrāk – no 2026. gada marta.
Ziemas sezonā "airBaltic" palielinās lidojumu biežumu uz Šarm eš Šeihu un Hurgadu, kā arī atsāks reisus uz Dublinu. Vienlaikus tiks piedāvāts plašs slēpošanas galamērķu klāsts, tostarp Insbruka, Zalcburga, Ženēva, Verona un Kitili.
Kopumā "airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 130 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes un sezonāli arī no Grankanārijas.