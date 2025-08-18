Valsts sekretāra vietniece "Rail Baltica" projekta jautājumos Kristīne Malnača ir atstājusi amatu
Satiksmes ministrijā (SM) otrdien, 19. augustā, darbu noslēgs valsts sekretāra vietniece "Rail Baltica" projekta jautājumos Kristīne Malnača, kura šajā amatā strādāja kopš 2024. gada jūnija. Lēmums pieņemts abām pusēm vienojoties.
“Vēlos izteikt pateicību Kristīnei Malnačai par nozīmīgo un apjomīgo ieguldījumu, kas stiprinājis Satiksmes ministrijas stratēģisko lomu "Rail Baltica" projekta vadībā. Malnačas kundzes ilggadējā pieredze un padziļinātās zināšanas transporta nozarē ir sniegušas nozīmīgu pienesumu virzībā uz mūsu kopīgo mērķi – izveidot ātru un videi draudzīgu savienojumu ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Novēlu veiksmi un panākumus arī turpmākajās darba gaitās,” uzsver Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andulis Židkovs.
Satiksmes ministrijas komunikācijas nodaļa informē, ka Malnačas vadībā ir panākta nozīmīga virzība "Rail Baltica" projekta īstenošanā, stiprinot sadarbību ar projektā iesaistītajām pusēm un nodrošinot atbalstu starpnozaru jautājumos. Ir izstrādāts Latvijas finanšu iespējām atbilstošākais projekta ieviešanas scenārijs, un valdībā apstiprināts projekta pirmās kārtas tvērums.
Vienlaikus izdevies piesaistīt finansējumu no Atveseļošanas fonda, lai atsāktu būvdarbus Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā, kā arī atrasts risinājums dzelzceļa savienojuma izveidei ar RIX Rīgas lidostu. Sadarbībā ar projekta ieviesējiem identificēti tehniskie risinājumi, kas ļaus ievērojami samazināt pamattrases būvniecības izmaksas.
Malnačas pārraudzībā izstrādāti "Rail Baltica" likuma grozījumi, kas paredz skaidru atbildību sadalījumu institucionālā struktūrā un speciālās normas "Rail Baltica" projekta sekmīgai un ātrākai īstenošanai. Malnača aktīvi arī pārstāvējusi Satiksmes ministriju starptautiskās konferencēs, semināros un darba grupās, stiprinot "Rail Baltica" projekta atpazīstamību un nodrošinot Eiropas Komisijas atbalsta saglabāšanu, vēsta komunikācijas nodaļa.
Jauna valsts sekretāra vietnieka "Rail Baltica" jautājumos iecelšanai amatā tiks organizēts atklāts konkurss. Līdz tam "Rail Baltica" projekta departamenta direktors Gatis Silovs turpinās pildīt Malnačas amata pienākumus.