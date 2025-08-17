Rietumeiropā reģistrēts rekordliels elektroauto skaits
No aprīļa līdz jūnijam Rietumeiropā pirmo reizi reģistrēti gandrīz 600 000 elektroauto, liecina jaunākie pētījumi. Pieaugumu veicinājuši tirgū ienākušie pieejamāki modeļi un straujāka pārdošana Dienvideiropā.
Eksperti prognozē, ka nākamajā ceturksnī pārdošanas apjoms pārsniegs šo rekordu, jo septembrī Lielbritānijā tradicionāli palielinās jaunu auto reģistrācijas apjomi. Eiropas autoražotāji, tostarp "Stellantis" un "Renault", aktīvi ievieš lētākus modeļus, lai piesaistītu pircējus ar zemākiem ienākumiem un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības (ES) emisiju prasības.
Pieaug arī Ķīnā ražotu elektroauto pārdošana, īpaši "BYD" markas automobiļiem, kas konkurē ar “Tesla” par pasaules līdera titulu. Lai gan ES noteikusi līdz pat 35% tarifus Ķīnas auto, Lielbritānija šādu soli nav spērusi. Pašlaik katrs desmitais elektroauto Eiropas ceļos ir Ķīnas izcelsmes.
Pārdošanu šogad varētu stimulēt arī valsts atbalsta programmas – Francijā atjaunots sociālais līzings, bet Lielbritānijā ieviestas subsīdijas, kas samazinās noteiktu modeļu cenu līdz pat 3750 mārciņām.