Google Gemini prognozē XRP, Chainlink, Solana cenu kāpumu
AI “Gemini” prognozē, ka XRP, Chainlink un Solana līdz 2025. gada beigām varētu būtiski pieaugt. Uzzini jaunākās prognozes un tirgus tendences.
Google Gemini mākslīgais intelekts prognozē XRP, Chainlink un Solana cenu līdz 2025. gada beigām
Google mākslīgā intelekta platforma “Gemini” prognozē, ka XRP, Chainlink un Solana tuvākajos mēnešos varētu sasniegt ievērojami augstus cenu līmeņus, radot iespējamu “balto Ziemassvētku” scenāriju kripto investoriem.
Tirgus dinamika šķiet atbalstām šo skatījumu. Pirmdienas agrās tirdzniecības sesijā Bitcoin gandrīz pārspēja savu vēsturisko rekordu, īslaicīgi sasniedzot 122 227 ASV dolārus, kas liecina, ka buļļi cenšas iedegt tirgus mēroga izlaušanos.
Regulējošo ziņu frontē - prezidents Tramps pagājušajā mēnesī parakstīja GENIUS aktu, ieviešot federālas vadlīnijas stabilajiem kripto (stablecoins), lai nodrošinātu to pilnu rezervju nodrošinājumu. Drīz pēc tam ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) paziņoja par Project Crypto - plašu reformu iniciatīvu, kas paredzēta, lai atjaunotu vērtspapīru likumus un sniegtu ļoti nepieciešamo skaidrību digitālo aktīvu jomā.
Šīs politikas izmaiņas liecina, ka Trampa administrācija aktīvi virzās uz savu priekšvēlēšanu solījumu - padarīt ASV par pasaules blokķēdes tehnoloģiju centru.
Pieaugot optimismam, daudzi analītiķi uzskata, ka nākamais pieauguma vilnis varētu pārspēt 2021. gada maksimumus. Gemini paredz, ka XRP, Chainlink un Solana būs priekšgalā.
XRP (Ripple) - Gemini AI paredz iespējamu 6x cenu kāpumu līdz ~20 ASV dolāriem līdz Ziemassvētkiem
Gemini prognozē, ka XRP cena ($XRP) līdz 2025. gada beigām varētu pietuvoties 20 ASV dolāriem, gandrīz divkāršojoties no pašreizējās vērtības ap 3,26 ASV dolāriem. XRP nesenie rezultāti ir iespaidīgi - 18. jūlijā tas sasniedza 3,65 dolārus (augstākais līmenis kopš 2018. gada 3,40 dolāri), pirms atkāpās par ~10% līdz šodienas līmenim. Neskatoties uz šo korekciju, mēneša laikā tas pieaudzis par 11%, kamēr Bitcoin tikai par 6%.
2024. gadā XRP tika atzīts ANO Kapitāla attīstības fonda ietvaros kā vadošais risinājums globālajiem maksājumiem, un tā reputācija tradicionālo finanšu spēlētāju vidū turpina pieaugt.
Ilgstošais Ripple tiesvedības strīds ar SEC šogad noslēdzās pēc tam, kad aģentūra atsauca savu prasību. Tas sekoja 2023. gada tiesas lēmumam, kas apstiprināja, ka XRP mazumtirdzniecības pārdošana nav klasificējama kā vērtspapīru darījumi - nozīmīga uzvara gan Ripple, gan visai kripto nozarei. Ja XRP atgūs un pārspēs savu iepriekšējo ATH, 6 dolārus būtu sasniedzami salīdzinoši viegli, taču, lai paceltos līdz 20 dolāriem, būtu nepieciešams pilnvērtīgs buļļu tirgus.
Tehniskie dati rāda, ka RSI pieaug no 58, norādot uz pastiprinātu pirkšanas spiedienu. Pēdējā gada laikā XRP ir pieaudzis par 472%, ievērojami apsteidzot Bitcoin (104%) un Ethereum (75%).
Chainlink ($LINK) - Blokķēžu savietojamības līderis varētu sasniegt 100 ASV dolārus
Chainlink pēdējā gada laikā pieaudzis par 126%, apsteidzot gan Bitcoin, gan Ethereum. Pašlaik tas tirgojas ap 23,57 ASV dolāriem. Projekts darbojas kā decentralizēts orākulu tīkls, nodrošinot reālo datu piegādi viedajiem līgumiem un nodrošinot savietojamību starp tradicionālajām sistēmām un jebkuru blokķēdi.
Ņemot vērā, ka daudzi uzskata datu pārnesi un savietojamību par masveida kripto ieviešanas atslēgu, Chainlink pozīcijas stiprina ilgstošā sadarbība ar SWIFT.
Atbalstu sniedz arī krītošā ķīļa (falling wedge) formācija, kas parasti vēsta par kāpuma turpināšanos. Gemini uzskata, ka $LINK varētu pieaugt līdz 30 ASV dolāriem jau līdz mēneša beigām, vispirms saskaroties ar pretestību ap 25 ASV dolāriem. Tā RSI ir ~72, kas liecina par stipru pircēju interesi.
Papildu optimismu rada jaunā pirkšanas atpirkšanas iniciatīva (“Chainlink Reserve”) un sadarbība ar Intercontinental Exchange - Ņujorkas Fondu biržas māteskompāniju.
Solana ($SOL) - ETF spekulācijas un tīkla uzlabojumi varētu veicināt 3x kāpumu līdz Ziemassvētkiem
Solana turpina nostiprināt savas pozīcijas viedo līgumu ekosistēmā, ar tirgus kapitalizāciju virs 96,6 miljardiem ASV dolāru, piesaistot gan institucionālos investorus, gan izstrādātājus. Solana cenu pieaugumu veicina baumas par iespējamu ASV apstiprinātu Solana spot ETF, kas varētu radīt līdzīgus kapitāla ieplūdumus kā Bitcoin un Ethereum ETF gadījumos.
Papildu interesi raisīja Trampa ieraksts sociālajos tīklos, kur viņš minēja, ka ASV valdība varētu turēt Solana savā nacionālajā Bitcoin rezervē, taču pašlaik tā būtu “tikai turēšanas” opcija, izmantojot aktīvus, kas iegūti no tiesībsargājošo iestāžu konfiskācijām, nevis tiešiem pirkumiem.
Tehniski SOL ir izlauzusies no ilgstoša lejupejoša trenda - pēc 250 ASV dolāru sasniegšanas janvārī un krituma līdz 100 ASV dolāriem aprīlī, tā atguvusies līdz 196 ASV dolāriem. Gemini prognozē, ka līdz 2025. gada beigām tā varētu pieaugt līdz 600 ASV dolārus, vairāk nekā divkāršojot savu visu laiku augstāko cenu 293,31 ASV dolāriem.
Tomēr šāds scenārijs ir iespējams tikai tad, ja SEC līdz Ziemassvētkiem sniegs visaptverošas kripto vadlīnijas.
Maxi Doge iepriekšpārdošana tuvojas 1 miljonam ASV dolāru: potenciāls 100x pieaugums Doge “kripto brāļa” variantam?
Spekulatīvo mēmu monētu vidū iepriekšpārdošanas joprojām piedāvā pievilcīgas iespējas agrīniem investoriem. Jaunais projekts Maxi Doge (MAXI) jau savācis vairāk nekā 818 000 ASV dolārus dažās dienās kopš palaišanas.
Balstīts uz Ethereum ERC-20 standartiem, MAXI fokusējas uz kopienas veidošanu caur aktīvu Telegram un Discord komunikāciju, tirdzniecības konkursiem un reklāmas sadarbībām. No kopējā 150,24 miljardu tokenu apjoma 25% ir atvēlēti “Maxi fondam” mārketingam un partnerībām. Turētāji var likt (stake) savus tokenus pasīviem ienākumiem, ar pašreizējiem gada procentu ienākumiem (APY) līdz 346% - gan tie samazināsies, pieaugot dalībnieku skaitam.
Pašlaik iepriekšpārdošanas cena ir 0,000252 ASV dolāru, un nākamais cenas pieaugums paredzēts mazāk nekā trīs dienu laikā, pārejot uz nākamo finansēšanas kārtu. Tas nozīmē, ka agrīnie dalībnieki iegūst papildu vērtību pirms oficiālās palaišanas.
Investori var iegādāties projektu caur Maxi Doge mājaslapu, izmantojot tādus makus kā MetaMask vai Best Wallet.
Secinājumi
Google Gemini AI prognozē, ka XRP, Chainlink un Solana līdz 2025. gada beigām varētu sasniegt jaunus cenu rekordus, ja turpināsies tirgus uzrāviens un labvēlīgas regulatīvās pārmaiņas.
XRP potenciāli varētu pieaugt līdz 20 ASV dolāriem, īpaši pēc veiksmīgas tiesvedības noslēgšanās ar SEC un pieaugošās atpazīstamības tradicionālajā finanšu sektorā.
Chainlink kā vadošais blokķēžu savietojamības risinājums gūst labumu no stratēģiskām partnerībām un tehniskajiem signāliem, kas norāda uz iespējamu cenu pieaugumu.
Solana gadījumā ETF spekulācijas, tīkla uzlabojumi un institucionālā interese varētu veicināt kāpumu līdz pat 600 ASV dolāriem. Jaunās ASV politikas iniciatīvas un tiesiskā skaidrība digitālajiem aktīviem var būt izšķirošs faktors šo mērķu sasniegšanai.
Tajā pašā laikā spekulatīvie projekti, piemēram, Maxi Doge, piesaista investorus ar augsta ienesīguma potenciālu, bet arī ar lielāku risku. Kopumā 2025. gada kriptovalūtu tirgus iznākumu noteiks tirgus psiholoģija, regulējuma attīstība un institucionālo investoru aktivitāte.