Atceļ ikgadējās obligātās pārbaudes dzīvnieku novietnēs, kurās iegūst svaigpienu
Valdība nolēmusi atcelt ikgadējās obligātās pārbaudes dzīvnieku novietnēs, kurās iegūst svaigpienu. Šis lēmums ietekmēs kopumā 243 svaigpiena ražotājus.
Līdz šim Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) dzīvnieku novietnēs, kurās iegūst svaigpienu, veica pārbaudes ne retāk kā reizi gadā.
Savukārt turpmāk pārbaudes dzīvnieku novietnēs, kurās iegūst svaigpienu, dienests plānos, pamatojoties uz riska analīzi, kā tas tiek darīts citās dzīvnieku turēšanas vietās, kas ļaus nodrošināt vienotus pārbaužu principus visiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un primārās ražošanas operatoriem, novēršot papildu prasības konkrētai svaigpiena ražotāju grupai.
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotajā noteikumu projektā "Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā" skaidrots, ka riska analīzē var identificēt tās novietnes, kurās, iespējams, netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp saistībā ar dzīvnieku veselību, higiēnu un svaigpiena kvalitātes nodrošināšanu. Tāpēc šajās novietnēs var būt nepieciešams īstenot pastiprinātas kontroles.
ZM norāda, ka šāda pieeja samazinātu administratīvo un finanšu slogu svaigpiena ražotājiem, kuri ievēro spēkā esošās prasības, jo tiem piederošajās dzīvnieku novietnēs dienesta pārbaudes nenotiks obligāti katru gadu, un tas ietaupīs laiku un finanšu resursus.
Ministrijā akcentē, ka atteikšanās no obligātās ikgadējās pārbaudes svaigpiena ražotājiem kopā ietaupīs 2089,8 eiro gadā, no kuriem 1178,2 eiro tiks ietaupīti juridiskām un 911,60 eiro - fiziskām personām. Lēmums ietekmēs kopā 243 svaigpiena ražotājus.
ZM skaidro, ka aprēķins balstīts uz pieņēmumu, ka katras pārbaudes veikšanai svaigpiena ražotājam jāpatērē aptuveni divas stundas, bet ražotāja vienas stundas izmaksas ir 4,3 eiro, kas atbilst valstī noteiktajai minimālajai stundas likmei.