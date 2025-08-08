Kur un kad Latvijā nakšņo visvairāk viesu? Statistika atklāj tendences
Latvijā 2024. gadā tika pavadīti 1,77 milj. viesu nakšu, kas rezervētas kādā no četrām digitālajām platformām – Booking.com, Airbnb, Expedia Group un Tripadvisor, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat sadarbības projektā iegūtie dati.
Tas ir par 15,1% vairāk nekā 2023. gadā, kad rezervēto viesu nakšu skaits bija 1,54 milj., kā arī par 32,4% vairāk nekā 2019. gadā pirms pandēmijas, kad rezervēto viesu nakšu skaits sasniedza 1,34 milj. nakšu. Baltijas valstu galvaspilsētu vidū rezervēto viesu nakšu skaita ziņā joprojām līdere ir Rīga, kam seko Tallina un Viļņa.
2024. gadā 1,33 milj. jeb 75,4% no viesnaktīm Latvijā rezervēja ārvalstu viesi, bet 435,6 tūkst. jeb 24,6% rezervēja Latvijas iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2023. gadu, pieauga gan ārvalstu viesu (par 14,6%), gan vietējo viesu (par 16,9%) rezervēto viesnakšu skaits. Salīdzinot ar 2019. gadu, vietējo viesu rezervēto nakšu skaits palielinājies 2,6 reizes, bet ārvalstu viesu rezervēto nakšu skaits pieaudzis par 14,1%.
Vidējais uzturēšanās ilgums vienas rezervācijas laikā šajās mītnēs 2024. gadā bija 2,7 naktis, t.sk. ārvalstu viesiem – 3,2 naktis, bet vietējiem – 1,8 naktis. Lielākoties rezervētās mītnes ir ar ietilpību līdz 10 gultas vietām (93 % rezervēto nakšu).
2024. gadā 55,2% no visām viesnaktīm tika pavadītas Rīgā, 18,8% – Kurzemē, 16,8% – Pierīgā, 4,5% – Vidzemē, 2,9% – Latgalē un 1,8% – Zemgalē. Latvijas iedzīvotāji visvairāk apmetās Kurzemē (33,1% viesnakšu) un Rīgā (26,9% viesnakšu). Ārvalstu viesi visvairāk apmetās Rīgā (64,5% viesnakšu), Pierīgā (15,9% viesnakšu) un Kurzemē (14,1 % viesnakšu).
Pieejamie dati par sešām pēc iedzīvotāju skaita vislielākajām Latvijas pilsētām Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu un Ventspili liecina, ka 2024. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visās minētajās pilsētās ir pieaudzis gan vietējo, gan ārvalstu viesu rezervēto nakšu skaits. Visvairāk vietējo viesu nakšu reģistrētas Rīgā (117,1 tūkst.), Liepājā (61 tūkst.) un Ventspilī (30,9 tūkst). Ārvalstu viesi visvairāk nakšu pavadījuši Rīgā (861 tūkst.), Jūrmalā (120,7 tūkst.) un Liepājā (86,9 tūkst.).
2024. gadā visnoslogotākie mēneši bija jūlijs un augusts, kad rezervēto viesnakšu īpatsvars kopā sasniedza 38,4%, savukārt janvārī un februārī tas bija vismazākais – kopā tikai 7,5% no kopējā rezervēto viesnakšu daudzuma.
Latvijā visvairāk viesnaktis rezervējuši ārvalstu viesi no Lietuvas (256,8 tūkst.), Vācijas (164,9 tūkst.), Somijas (86,3 tūkst.), Igaunijas (84,1 tūkst.), Polijas (68,5 tūkst.), Apvienotās Karalistes (67,5 tūkst.), Francijas (57,9 tūkst.), ASV (56,2 tūkst.), Spānijas (38,4 tūkst.) un Zviedrijas (33,5 tūkst.).
Salīdzinot visas trīs Baltijas valstis, vislielākais rezervēto nakšu skaits arī 2024. gadā bija Lietuvā – 2,5 milj. nakšu, kam sekoja Latvija (1,77 milj. nakšu) un Igaunija (1,77 milj. nakšu). Tomēr tieši Latvijā ārvalstu viesi pavadījuši visvairāk nakšu – 1,33 milj. nakšu (pieaugums par 14,6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu). Salīdzinoši Lietuvā rezervēti 1,27 milj. ārvalstu viesu nakšu, bet Igaunijā – 1,19 milj. ārvalstu viesu nakšu. Ievērojami vairāk vietējo viesu rezervēto nakšu bija Lietuvā – 1,22 milj. nakšu, kam sekoja Igaunija – 585,4 tūkst. nakšu un Latvija – 435,6 tūkst. nakšu.
Salīdzinot Baltijas valstu galvaspilsētas, 2024. gadā, tāpat kā gadu iepriekš, gan kopumā rezervēto, gan ārvalstu viesu rezervēto nakšu skaita ziņā līdere bija Rīga (978,2 tūkst., tai skaitā 861 tūkst. ārvalstu viesu nakšu), kam sekoja Tallina (898,1 tūkst., tai skaitā 759,7 tūkst. ārvalstu viesu nakšu) un Viļņa (694,4 tūkst., tai skaitā 537,6 tūkst. ārvalstu viesu nakšu). Savukārt vietējie iedzīvotāji visvairāk nakšu rezervējuši Viļņā – 156,9 tūkst., kam sekoja Tallina (138,4 tūkst.) un Rīga (117,1 tūkst.).