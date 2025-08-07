No klavierēm līdz gliemežu lamatām
Kas Jauns Avīze jau pirms pāris gadiem ciemojās uzņēmumā Piano Sound LATVIA un informēja savus lasītājus par uzņēmīgiem cilvēkiem, kas ir gatavi izaicinājumiem un ar izdomu un rūpīgu darbu spēj radīt unikālus produktus. Uzņēmums joprojām īrē telpas Berģos, un tā čaklā komanda labprāt pastāsta, kā viņiem klājas un kādi plāni tiek kalti.
Joprojām liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar Dānijas kompānijām. Pēc dāņu kompānijas Tone Art pasūtījuma tiek ražotas mēbeles un klavieru korpusi ar slavenā dāņu dizainera Pola Heningsena zīmolu PH Pianos&PH Furniture. Šī kompānija veic arī pasūtījumus produkcijai, kas radīti mūsdienu dizaineru studijās. Savukārt Secher Fine Art & Design pasūta mēbeles ar Michael Block un citu dāņu dizaineru vārdiem. Realizēti arī projekti Zviedrijā. Darbs ir izaicinošs un komplicēts, bet sniedz gandarījumu. Tā ir pasaules mēroga produkcija ar augstu pievienoto vērtību.
Piano Sound Latvia, kaut arī mazs uzņēmums, bet savu produkciju eksportē. Latvijas ekonomikai ļoti nozīmīgi būtu vairāk eksportspējīgu uzņēmumu, kas rada augstas pievienotās vērtības produktus.
Daudz uzmanības uzņēmums velta arī vietējā tirgus pieprasījumam pēc interjera produktiem: mēbelēm, kāpnēm, durvīm un daudz kā cita, kas prasa individuālu pieeju. Maza uzņēmuma īpašā priekšrocība ir spējā pielāgoties un atrast vislabāko risinājumu lai radītu produktu klienta vajadzībai un elastīgi salāgotu izmaksas.
Uzņēmuma komanda nav liela, bet, visi kopā mērķtiecīgi darbojoties, paveic lielus un sarežģītus darbus. Pienākumu sadale arī nav strikta, jo visi ir profesionāļi, kas spēj tikt galā ar jebkuru uzdevumu, kā arī paši spēj sev dot jaunus uzdevumus un meklēt izaicinājumus, turklāt nemitīgi atrast jaunas nišas, jaunus veidus, kā realizēt savu potenciālu.
Piano Sound Latvia komanda vēlas, lai viņu darbs būtu arī sociāli un valstiski atbildīgs. Tie ir ziedojumi Ukrainas aizstāvju atbalstam un piedalīšanās dažādās līdzekļu vākšanas akcijās – visi ir gatavi strādāt, pārvarēt grūtības un dot savu artavu Latvijas izaugsmei.
Pēdējos gados Latvijā ir savairojušies Spānijas kailgliemeži. To izplatība ir jau tik plaša, ka šīs invazīvās sugas apkarošana jau jāsāk valsts mērogā. Tas nav viegls uzdevums, jo Latvijas dabā šiem kailgliemežiem nav dabisko ienaidnieku, tādēļ to skaita ierobežošana ir tikai pašu cilvēku rokās. Arī uzņēmumam Piano Sound Latvia ir savs piedāvājums, kā cīnīties ar šo sērgu. Ir izstrādātas un nu jau kādu laiku testētas gliemežu lamatas. Tās izgatavotas no kartona, kas ir dabai draudzīgs materiāls un ir viegli utilizējams kopā ar lamatās iekļuvušajiem gliemežiem. Tas ir īpaši ērti cilvēkiem, kuriem izjūt lielu nepatiku pret šiem glumajiem radījumiem. Utilizējot lamatas, jāseko konkrētās pašvaldības normatīviem, bet visefektīvāk ir pilnās lamatas sadedzināt, lai būtu droši, ka šie gliemji neturpinās vairoties.
Izmēģinājumi ir pierādījuši, ka šīs lamatas var būt tiešām lielisks atbalsts, lai novērstu postu, ko Spānijas kailgliemeži var nodarīt Latvijas dārzkopībai, lauksaimniecībai un dabai kopumā. Protams, tas nav brīnumlīdzeklis, un tikai kompleksa pieeja var panākt šīs invazīvās sugas apdraudējuma novēršanu. Liela cerība ir arī uz sadarbību ar pašvaldībām, jo, tikai strādājot kopā, var panākt rezultātu. Līdz šim jau ir veikta procedūra un šo lamatu unikālais dizains ir aizsargāts Eiropas Savienības intelektuālās aizsardzības birojā. Tiek plānots, ka papildus galdniecības darbiem uzņēmums varētu ražot arī šādus produktus.
Piano Sound LATVIA pie tā neapstāsies, bet realizēs aizvien jaunus projektus. “Mums nemitīgi ir jaunas idejas un vēlme tās realizēt!”
Ja vēlaties sazināties ar Piano Sound LATVIA, droši rakstiet uz pslatvia@inbox.lv
Dizaina parauga reģistrācijas apliecība