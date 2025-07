Latvija kļūst par iecienītu galamērķi ceļotājiem

Starp TOP 5 valstīm pēc tēriņiem 2025. gada pirmajos piecos mēnešos ir: Lietuva, Lielbritānija, Igaunija, Īrija un Vācija. Viesi no Īrijas Latvijā tērējuši par 56.6% vairāk, bet no Beļģijas par 53.0% vairāk. Vienīgais būtiskais samazinājums novērojams no Apvienotās Karalistes ceļotājiem, kuru tēriņi kritušies par 11.8%, tomēr joprojām tie ir teju 50 miljoni eiro.