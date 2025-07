"airBaltic" nosauc 2025. gada pirma pusgada popularakos produktus lidojumos.

airBaltic viceprezidente klientu pieredzes un atsauksmju jautājumos Natālija Kuzmina norāda: "Plānojot mūsu lidojuma laikā pieejamo produktu klāstu, mēs vienmēr cenšamies nodrošināt daudzveidīgu ēdienu un dzērienu sortimentu, lai ikviens pasažieris varētu atrast sev ko piemērotu. Tāpat pirms katras sezonas papildinām izvēli ar jaunumiem, sezonāliem produktiem. Mūsu lidojuma pieredze ir veidota tā, lai tā būtu pilnībā pielāgojama, ļaujot pasažieriem pielāgot savu ceļojumu individuālajām vēlmēm un vajadzībām – gan iegādājoties maltītes lidojuma laikā no airCafe ēdienkartes klāsta, gan pasūtot tās pirms lidojuma. Papildu ērtībai pasažieri var iepriekš pasūtīt un pielāgot savas maltītes, izvēloties no vairāk nekā 30 dažādiem variantiem, tādējādi nodrošinot vēl lielāku brīvību un daudzveidību. Šo pakalpojumu var ērti izmantot gan biļetes iegādes laikā, gan mūsu mājaslapas sadaļā Mana rezervācija (Manage My Booking) esošajām rezervācijām."