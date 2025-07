Auto, kas liek pasmaidīt: testējam "Renault 5" un "Renault 4"

Arī iekšpuse ir izdevusies stilīga. It kā jau nekā īpaša te nav: ierastā "Renault" stūre ar ļoti ērto audiosistēmas vadības pulti zem tās, displejs vadītāja acu priekšā un otrs neliels ekrāns pa vidu priekšējam panelim. Paldies par to, ka viduskonsolē atstātas fiziskas klimatkontroles pogas, bet zemāk ir telefona lādētāji un nodalījumi dažādiem sīkumiem. Sākumā ļoti nopriecājos, ka starp priekšējiem sēdekļiem ir tāda kā izņemama vācelīte, ko var izmantot, piemēram, konfekšu papīriņu izmešanai, taču saskumu brīdī, kad sapratu - ja gribu kaut kur nolikt dzēriena pudeli, tad vācelīti nāksies izņemt. Apdarē izmantota plastmasa un audums, taču nerodas lētuma iespaids. Īpaši jau dārgākajās komplektācijās, kur parādās arī mākslīgas ādas ielaidumi un dzelteni akcentiņi, kas priecē aci. Vēl viens jauks akcents ir pasažiera pusē priekšējā panelī iestrādātais uzraksts "Renault 5", kas tiek izgaismots atkarībā no izvēlētā braukšanas režīma: komforta - dzeltens, ekonomiskais -zaļš, sporta - sarkans.