Euribor tuvojas stabilizācijai: prognozē 1,75–2% līmeni nākamajos gados

Starpbanku EURIBOR procentu likmes ir viens no svarīgākajiem finanšu rādītājiem, no kura tieši ir atkarīgas gala kredītu izmaksas, skaidro Purgailis. Tās pēdējā laikā ir piedzīvojušas īpaši nestabilu periodu, kam bijusi tieša ietekme arī uz aizdevumu procentu likmēm. No 2015.gada rudens līdz 2022.gada jūnijam EURIBOR bija negatīvs, taču, ECB sākot cīņu ar inflāciju un īstenojot stingrāku monetāro politiku, situācija krasi mainījās - 2023.gada rudenī sešu mēnešu EURIBOR pārsniedza psiholoģisko 4% robežu.