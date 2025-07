"Šoferim ir izdevīgāk ar smago fūri kaut kur pārvest kravas," - Počs par reģionālo autobusu reisu krīzi

Lielākā neizpilde no minētajiem reisiem ir AS "Liepājas autobusu parkam" un AS "Nordekai", kas regulāri ziņo par atceltiem reisiem. Piemēram, 9. jūlijā AS "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka" atcēluši kopumā 26 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.