Latvijas garšu ceļojuma Mājas kafejnīcu dienas 2025 piedzīvojumi turpinās

Smiltenes novads ir kā radīts tiem, kuri vēlas apvienot atpūtu dabā ar kulināriem pārsteigumiem – no tradicionālām latviešu garšām līdz pasaules virtuves iedvesmotām niansēm, no pastaigām pasaulē pirmajā sulu koku parkā līdz uz ugunskura vārītai miežu putraimu putrai. Līdztekus tam arī apmeklēt ievērojamākās vietas – Raunas Staburagu, Raunas pilsdrupas un skatu torni (Raunas pilsdrupas ir vienas no vislabāk saglabātajām Latvijā, ar moderniem interaktīviem stendiem un papildinātās realitātes eksponātiem), Tepera ezera promenādi Smiltenē vai Raganu klintis un Vaidavas dabas taku Apē.