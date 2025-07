Karbonādi atļauties vai nē: gaļas nodoklis - absurds vai nepieciešamība?

Ierosinājums ieviest nodokli gaļai balstīts uz principu “piesārņotājs maksā”, kurš jau šobrīd tiek piemērots, piemēram, enerģētikā vai transportā. Idejas būtība – iekļaut produkta cenā arī tā ārējās izmaksas, kas pašlaik paliek “neredzamas” un tiek segtas no sabiedrības kabatas: no valsts budžeta, no vides kvalitātes, no sabiedrības veselības rādītājiem.

Iniciatīvas autori argumentē: