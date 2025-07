Eiropas Komisija piešķīrusi Latvijai 153,5 miljonus eiro "Rail Baltica" projekta turpināšanai

Otrs projekts, kura īstenošanā piedalās LVC ir “VERKKO - European network for safer, greener, and digital traffic management, intermodal freight, and cross-border mobility improvements along the TEN-T corridors” ar kopējo EISI atbalstu 73,98 milj.eiro, kur Latvijas daļa ir 1,23 milj.eiro (50% atbalsta intensitāte). Projekta mērķis ir kooperatīvo ITS ( intelektuālās transporta un loģistikas sistēmas) pakalpojumu ieviešana 12 valstīs un vairākos pilsētu mezglos, lai uzlabotu ilgtspējīgu mobilitāti, digitālo satiksmes pārvaldības sistēmu un atbalstītu intermodālos kravu pārvadājumus un pārrobežu mobilitāti.