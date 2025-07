"Policejiska valsts! Drīz laikam būs jāatskaitās arī par apēsto maizi..." Ļaudis kritizē jaunos grozījumus par 750 eiro iemaksu kontā

"Kategoriski iebilstu pret tik zemiem naudas sliekšņu skaidras nauda izņemšanas no sava bankas konta un arī iemaksas griestiem. Šeit jau sanāk, ka Latvijā vismaz puse cilvēku atomātiski tiek uzskatīti par kaut kādiem teroristiem vai naudas atmazgātājiem! Nopietni, iemaksājot 750 eiro, vai noņemot 1500,- savu legāli saņemto naudu tev tagad būs valsts institūcijām jātaisnojas, jāskaidrojas un jāpamato, kur to izmantosi. Tas jau velk uz pilnīgi policejisku valsti. Mani interesē, kādi rezultāti ir sasniegti pēc iepriekšējās šo sliekšņu samazināšanas? Cik tad ir to teroristu un atmazgātāju, kas ir šādā veidā ierēdņiem kontrolējot noķerti? Ierēdņi vienkārši meklē sev mākslīgi darbu! Viss tiek Latvijā pārbirokrarizēts! Nerēķinot, cik šis viss ir efektīvi un cik tas izmaksā nodokļu maksātājam, un cik šis izmaksās Latvijas ekonomikai? Tās stundas, ko visi pavadīs taisnojoties par savu legālo naudu!" - pauž vēl kāds cits Latvijas iedzīvotājs.