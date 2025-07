Heino Lapiņš stāsta, kā izaugt par līderi: "Kad pirmo reizi zvanīju klientam, man trīcēja rokas"

Jā, viens citāts, kas man ļoti patīk, ir šis: ja mēs ieliekam olu vārošā ūdenī, tā paliks cieta, bet, ja paņemam kartupeli un ieliekam tajā pašā ūdenī, tas paliks mīksts. Tā ir viena un tā pati vide, bet tas, kā mēs reaģējam uz to, ir atkarīgs no mums pašiem. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no mūsu uztveres, no tā, kā mēs skatāmies uz situācijām un pieņemam lēmumus. Mēs pieņemam izaicinājumus vai izvēlamies no tiem izvairīties – tas ir tas, kas nosaka mūsu ceļu.