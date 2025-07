Rīdzinieki ir ķīlnieki starp "Latvenergo" un "Rīgas siltuma" tarifiem, uzsver Kleinbergs

Pēc Kleinberga teiktā, problēma nav saistīta ar "Rīgas siltuma" darbību, bet gan ar tarifiem, par kādiem pašvaldībai jāiepērk siltumenerģija no AS "Latvenergo". Viņš norādīja, ka "Rīgas siltums" ir spiests iegādāties siltumu no "Latvenergo" par augstāku cenu, un šī siltumenerģija daļēji ir atlikuma produkts no elektroenerģijas ražošanas.