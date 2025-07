Ekonomikas ministrs apšauba “Rīgas siltuma” tarifa celšanas pamatotību

"Rīgas siltumā" iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka Rīgas siltumapgādes sistēmu veido divas, pagaidām nesavienotas daļas - siltumtīkli Daugavas kreisajā un labajā krastā. Kreisajā krastā un Vecmīlgrāvī siltumenerģiju ražo "Rīgas siltums". Tikmēr labajam krastam nepieciešamo siltumenerģiju, kas ir divas trešdaļas no Rīgas patēriņa, "Rīgas siltums" pērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem, galvenokārt no AS "Latvenergo". Tāpēc, aprēķinot tarifu, siltumenerģijas ražošanas un iepirkuma izmaksas tiek vērtētas atsevišķi.