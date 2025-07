Latviju pārņem zelta drudzis! Aizvien vairāk “zeķē glabā” nevis naudu, bet gan zelta stieņus

SEB bankas Uzkrājumu, ieguldījumu un pensijas piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs “Kas Jauns Avīzei” skaidro, ka ģeopolitisko iemeslu dēļ centrālās bankas Ķīnā, Indijā, Turcijā un citur pēdējos gados iepirkušas vairāk nekā 1000 tonnas zelta gadā. Tas ir apjoms, kas divkārt pārsniedz desmitgades vidējo rādītāju. Pasaulē zeltu iepērk arī privātie un institucionālie investori, lai pasargātos no inflācijas un valūtu svārstībām. “Luminor” bankas finanšu eksperts Kaspars Šteinbergs norāda: “Dārgmetāli vēsturiski tiek uzskatīti par salīdzinoši drošu līdzekli pret inflāciju un finanšu tirgus svārstībām.”



SEB bankas Uzkrājumu, ieguldījumu un pensijas piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs stāsta: “SEB banka piedāvā ieguldījumus zeltā tikai caur ieguldījumu fondiem (ETF), un šobrīd mēs redzam būtisku pieaugumu salīdzinājumā ar 2024. gadu – darījumu skaits un apjoms ir vairāk nekā dubultojies. Tomēr 2024. gada SEB bankas aptaujā tikai 4% respondentu norādīja, ka ir ieguldījuši zeltā, salīdzinot, piemēram, ar 30%, kas ieguldījuši 3. pensiju līmenī. Turklāt 16% atbildēja, ka plāno nākotnē ieguldīt zeltā, kas gan joprojām ir mazāk nekā tie, kuri plāno ieguldīt akcijās (31%) vai nekustamajā īpašumā (28%). Starp tiem, kuri atbildēja, ka ieguldījuši zeltā, nebija būtisku atšķirību starp vecuma vai ienākumu grupām.



Globālā mērogā zelta pieprasījumu pēdējos gados virzījuši vairāki nozīmīgi faktori. Pirmām kārtām, pēc pandēmijas daudzviet saglabājās augsta inflācija, kas mazināja valūtu pirktspēju. Vienlaikus pasauli satricināja ģeopolitiskie notikumi. Šāda nestabilitāte parasti pastiprina pieprasījumu pēc tā sauktajiem drošajiem patvēruma aktīviem, kāds vēsturiski ir bijis zelts. Īpaši nozīmīga loma bijusi centrālajām bankām, kuras pēdējos gados iepirkušas rekordlielus zelta daudzumus, kuras diversificē (dažādo) savas rezerves, samazinot atkarību no ASV dolāra un pasargājoties no sankciju vai finanšu sistēmas riskiem. Šī kustība ne tikai palielina pieprasījumu, bet arī rada papildu spiedienu uz piedāvājumu, kas veicina cenu kāpumu.”



Šobrīd situācija pasaulē zelta cenai ir labvēlīga īstermiņā. Tomēr jāņem vērā, ka pie tik augstas cenas patērētāji, īpaši juvelierizstrādājumu pircēji (aptuveni 40–45% no globālā zelta pieprasījuma), var kļūt piesardzīgāki, kas varētu samazināt pieprasījumu šajā segmentā.