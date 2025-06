FOTO: Linstow Art Award pirmajā gadā saņemti vairāk nekā 60 pieteikumu: noteikti 11 finālisti

Kopumā izvērtēti 63 pretendentu iesniegumi no LMA maģistrantūras programmas absolventiem no Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Audiovizuālās mediju mākslas un Dizaina nodaļām. Pieteikumu varēja iesniegt šī gada absolventi un mākslinieki, kuri šīs programmas ir absolvējuši pēdējo trīs gadu laikā. Apmēram viena trešdaļa pieteikumu saņemta no šī mācību gada absolventiem, savukārt lielākā daļa iesniegumu – no iepriekšējo gadu absolventiem, kas jau sākuši veidot savu profesionālo ceļu mākslas nozarē.