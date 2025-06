VIDEO: testējam Porsche GT4 RS & Spyder RS. 9000 apgriezienu un 500 ZS

Priekšējais pārsegs izgatavots no oglekļa šķiedras, bet Porsche logotips svara taupīšanās nolūkā ir vienkārša uzlīme. Lai gan motors atrodas tālu no šīs vietas, pārsegā tāpat ir ventilācijas kanāli. Sevišķi daudz tādu ir RS viducī, jo tieši tur 718. sērijas Porsche atrodas dzinējs. Un tas ir atmosfēriskais 4 litru 6 cilindru motors no Porsche GT3. Automašīnās, kas uzbūvētas apkārt motoram, ļoti gribas to redzēt. Šeit tas īsti nav iespējams, jo dzinējam tā kārtīgi var piekļūt tikai no apakšas.