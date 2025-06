Kas notiek? Latvijā konflikti ar VID kļūst biežāki: arvien vairāk – caur Valsts policiju un kriminālprocesiem

Lai labāk izprastu īpašās mantas konfiskāciju, to ilustrējam. Piemēram, Latvijas uzņēmējs godprātīgi pārdod elektrotehniku citam komersantam un saņem par to samaksu. Vēlāk izmeklēšanā atklājas, ka preču pircējs bijis iesaistīts PVN izkrāpšanā un preču iegādes darījumu nav deklarējis, izvairoties no nodokļu nomaksas. Šādā situācijā Valsts policija var vērsties pie godprātīgā uzņēmēja, arestēt viņa saņemtos naudas līdzekļus un lūgt tiesai tos konfiscēt, balstoties uz pieņēmumu, ka naudas līdzekļiem ir noziedzīga izcelsme – pat ja pats preču pārdevējs nav bijis iesaistīts pārkāpumā. Balstoties uz jau minēto pierādīšanas standartu – “iespējamības pārsvaru” –, uzņēmējam pašam būs jāpierāda, ka viņa saņemtajiem naudas līdzekļiem, kas iegūti no minētā darījuma, nav noziedzīga izcelsme. Ja tas neizdodas, līdzekļus var konfiscēt.