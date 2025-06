Uz pirmajiem “Rail Baltica” trases kilometriem cer ietaupīt 100 miljonus eiro

Un vēl kāds it kā sīkums, kas nav sīkums – Saeima jau gandrīz gadu strādā ar likumprojektu par dažu īpašumu atsavināšanu “Rail Baltica” vajadzībām, no kuriem viens atrodas Iecavas pagastā un būs nepieciešams jau pašā būvniecības sākumposmā. Likumprojekts iestrēdzis pirms trešā lasījuma, bet Saeimai jau pēc nedēļas sākas vasaras pārtraukums. Trases būvdarbus cer uzsākt no 1.jūlija.