FNA un LVCA vienojas par pensiju fondu ieguldījumiem Latvijas izaugsmei

FNA Kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētājs, IPAS CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs, Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis informēja par to, kādas ieguldījumu iespējas Latvijā saskata lielie pensiju pārvaldītāji. “Kopumā pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir aptuveni 8,9 miljardi eiro, šie līdzekļi tiek pārvaldīti 34 dažādos ieguldījumu plānos. Katram no tiem ir sava ieguldījumu stratēģija un mērķi. Aktīvākie ieguldītāji Latvijā šobrīd ir konservatīvie ieguldījumu plāni, kas investē galvenokārt Latvijas valsts un uzņēmumu obligācijās. Atsevišķu konservatīvo plānu ieguldījumi šādās obligācijās sasniedz pat 19% no plāna aktīviem,” norādīja K. Purgailis.