"Kuršu" valdes priekšsēdētājs Agnis Bērziņš komentē būvmateriālu tirgu Latvijā un izsaka viedokli, ka jaunam tirgotājam vietas nav

Internetveikala apgrozījums gadu no gada stabili pieaug. Domāju, tas saistīts ar nepārtrauktu darbu un investīcijām internetveikala platformas un klientu servisa attīstīšanā, to parāda atkārtoto pirkumu rādītāji, kuri nemitīgi pieaug. Viens no mūsu klientu augsti novērtētiem pakalpojumiem - iespēja internetveikalā pasūtīt preci un jau tuvāko divu stundu laikā to saņemt sev ērtākajā "Kuršu" veikalā. Tāpat daudzi klienti izmanto iespēju apskatīt preci vai materiālu internetveikalā, kur var arī redzēt konkrētās preces atlikumu veikalā, un tad jau brauc uz veikalu iegādāties preci, jo veikalā var saņemt konsultācijas gan par pašu preci, par uzstādīšanu, montāžu utt.