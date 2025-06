Starptautiskais valūtas fonds brīdina: Latvijai palielināsies nepieciešamība pēc lielākiem izdevumiem

Latvija ir daudz darījusi kopš pievienošanās ES, lai palielinātu ienākumus un uzlabotu kopējo ekonomikas stāvokli, bet tagad tā saskaras ar daudziem sarežģītiem izaicinājumiem. Daudzi no šiem izaicinājumiem nāk no ārpuses – ir palielināta ģeopolitiskā spriedze, tirdzniecības politikas nenoteiktība, daudzi Latvijas partneri un to ekonomikas arī piedzīvo grūtības, un tas ir ļoti svarīgs tuvākā laika izaicinājums Latvijai. Bet ir arī ilgtermiņa izaicinājumi, kas saistīti ar demogrāfisko situāciju un sabiedrības novecošanos. Tie rada lielu spiedienu, kad runa ir par valsts izdevumiem.