Fitnesa treneris uz rokas: testējam Huawei Watch Fit 4

Sāksim ar sportu. Uzreiz brīdinu, ka pats neesmu ļoti aktīvs atlēts, taču arī es "Watch Fit 4" atradu vairākus labus risinājumus veselīga un nosacīti sportiska dzīvesveida piekopšanai. Soļu skaitīšanas un nostaigātās distances mērīšanas iespējas mūsdienās ir pašsaprotamas, taču pulkstenis laiku pa laikam piedāvā arī pavingrot. Neko jau daudz - palokies tā, izstaipies šitā, uztaisi dažus izklupienus! Teorētiski taču es pats to visu ikdienā varētu darīt, taču ikdienas darbos tas, protams, piemirstas. Un tad nemaz nav slikti, ja pulkstenis tev uz rokas laiku pa laikam ievibrējas un saka: tā, vecīt, tagad piecel dibenu no krēsla un velti dažas minūtes šādiem te vingrinājumiem! Ziniet, diezgan motivējoši! Vismaz uz mani iedarbojās. Un tad jau laika gaitā pamostas sacensību gars, gribas izdarīt vairāk, izpelnīties uzslavu no pulksteņa (jā, apzinos, ka tas izklausās muļķīgi) un pat varbūt iziet ārpus ikdienas vingrinājumu rāmjiem un pabraukt ar velosipēdu vai ko tādā garā.