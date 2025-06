Reģistrētā bagāža kļuvusi par īstu zelta āderi aviokompānijām – tās iekasē miljardus

Ienākumi no papildu maksām, ko pasažieri maksā aviokompānijām par dažādiem pakalpojumiem – sākot no bagāžas un sēdvietu izvēles līdz bezvadu internetam, atpūtas telpu izmantošanai un ēdināšanai – šogad visā pasaulē, pēc aplēsēm, sasniegs 145 miljardus dolāru. Papildu izmaksas veido jau 14% no visas nozares kopējiem ieņēmumiem, norāda Starptautiskā Gaisa transporta asociācija, kas pārstāv aviācijas nozari. Salīdzinājumam – pērn šī summa bija 137 miljardi dolāru.