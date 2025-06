Pieci soļi, kā jau tagad parūpēties par savām vecumdienām

Lai arī jaunības gados šķietami vēl negribas domāt par vecumdienām, taču patiesībā – jo ātrāk, jo labāk. Pensijas uzkrājuma veidošana ir ilgtermiņa projekts, tāpēc, jo vairāk laika tam tiek veltīts, jo lielāks ir uzkrātais kapitāls. Latvijā pensijas sistēma sastāv no trīs līmeņiem, kur pirmais un otrais veidojas no valsts obligātajām sociālajām iemaksām, kas tiek atskaitītas no iedzīvotāju ienākumiem, turpretim dalība trešajā līmenī ir brīvprātīga. Kā norāda eksperts, paļauties tikai uz pirmo un otro līmeni nav finansiāli apdomīgs lēmums, jo šobrīd Latvijā valsts izmaksātā pensija vidēji veido 50% no indivīda līdzšinējiem ienākumiem, taču, lai vecumdienas pavadītu nesatraucoties par finansēm, vidējam ienākumu līmenim pensijas vecumā jābūt vismaz 70% no darbā saņemtā vidējā atalgojuma.