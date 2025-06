Renault 4 E-Tech pārnes Renault 5 tehniku krosovera formātā

Elektromobilis Renault 4 E-Tech nosaukumu un dizaina aprises aizguvis no oriģinālmodeļa, ko Renault ražoja no 1961. līdz pat 1994. gadam. R4 ir par 22 cm garāks nekā Eiropas Gada auto R5 E tech, un to arī ražo Renault mājās - Francijā.