No šodienas vairākās Latvijas pilsētās samazinās siltuma tarifi

No šodienas zemāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti SIA "Adven Sigulda" Siguldas pilsētā - 92,88 eiro par megavatstundu (MWh), SIA "Bauskas novada komunālserviss" Bauskas pilsētā - 70,78 eiro par MWh un Iecavas pilsētā - 75,02 eiro par MWh, SIA "Adven Latvia" Cēsu pilsētā - 77,40 eiro par MWh, AS "Daugavpils siltumtīkli" Daugavpilī - 67,69 eiro par MWh, SIA "Gren Jelgava" Jelgavas pilsētā - 68,58 eiro par MWh, SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" Kokneses pagastā - 72,73 eiro par MWh, SIA "Kuldīgas Siltumtīkli" Kuldīgā - 73,58 eiro par MWh, AS "Olaines ūdens un siltums" Jaunolaines ciemā - 82,02 eiro par MWh, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Rēzeknē - 83,07 eiro par MWh.