Lidsabiedrība "flydubai" uzsāks tiešos reisus uz Rīgu

Tiešie reisi no Dubaijas uz Rīgu sāks kursēt no šā gada 12. decembra. Līdz ar to “flydubai” kļūst par pirmo AAE aviokompāniju, kas veiks tiešos lidojumus no Dubaijas uz Baltiju. Lidojums Rīga–Dubaija turp un atpakaļ biznesa klasē maksās, sākot no 1450 eiro, bet ekonomiskajā klasē – no 395 eiro.