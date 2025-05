Rietumu Banka piešķir 3,2 miljonus jauna Rimi veikala būvniecībai

Astor Group ir starptautisks holdinga un investīciju uzņēmums ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi. Latvijā grupa pārstāv vairākus uzņēmumus, tostarp pārvalda un attīsta Rīgā zināmus viesnīcu īpašumus, piemēram, Radisson Blu Daugava, Radisson Blu Rīdzene, Park Inn by Radisson Valdemara, Park Inn by Radisson Residence Riga Barona un Radisson Hotel Old Town Riga.