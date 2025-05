Toyota Proace City Verso Family piedāvā minivena ērtības un plašumu

Lepnākajam no Proace City ir 1,5 litru 131 ZS dīzelis ar 8 pārnesumu “automātu”. To var dabūt arī vienkāršākiem Shuttle un N1 kategorijas modeļiem, turpretim plato viduskonsoli ar dziļām kastēm - tikai šim Toyota Proace variantam. Kas attiecas uz paneļa arhitektūru, te nekā jauna nav. Proace City ir pārzīmolots Citroen Berlingo, kas ir viens no pārdomātākajiem kompaktajiem furgoniem tirgū. Toyota to papildinājusi ar oriģināla dizaina Bi LED starmešiem un īpaša dizaina diskiem.