Pārtikas cenu kāpums Latvijā rada smagu slogu iedzīvotājiem — meklēs veidu, kā to mazināt

Sēdes dalībnieki atzīmēja, ka Latvijā ir vērojama lielāka atšķirība starp ražotāja un patēriņa cenām nekā Eiropas Savienībā kopumā – pēdējos gados cenas veikalu plauktos pieaugušas straujāk nekā ražotāju cenas. Pārtikas cenu pieaugums veido pusi no šī brīža kopējās inflācijas. Latvijas Bankas analīze liecina, ka Latvijas pārtikas preču cenu pieaugumu tikai daļēji var izskaidrot ar izejvielu cenu pieaugumu pasaules tirgū un darbaspēka izmaksu pieaugumu. Tas, savukārt, iezīmē, ka viens no faktoriem, kas uztur pārtikas cenas augstā līmenī, ir konkurences trūkums. Ražotāji norādīja, ka pārtikai mājsaimniecības tērē aptuveni 30 procentus no saviem ikmēneša ienākumiem, kas ir daudz.