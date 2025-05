Kas jāzina par Ad Blue sistēmas darbību dīzeļdzinējos?

Vai Ad Blue sistēma atrodas atsevišķi no DPF? Viss atkarīgs no automašīnas konstrukcijas”, atbild Lulle,”Citroen tas viss ir vienā korpusā, ar smidzinātāju starp tiem. Ja kaut kas iziet no ierindas, tad jāmaina viss mezgls viss kopā, jo dažādie elementi atrodas neizjaucamā korpusā.”