Huawei piedāvā nākamo līmeni viedpulksteņu tirgū: WATCH 5

Ļoti noderīgi ir tas, ka pulkstenim ir iebūvēta eSIM karte, kas ļauj to izmantot neatkarīgi no viedtālruņa, veikt un saņemt zvanus, klausīties mūziku un izmantot GPS navigāciju, padarot to par ideālu sabiedroto sportā un brīvā dabā.