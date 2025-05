Eiropas tūres ietvaros popularizē Neste MY atjaunīgo degvielu

Dr. Marko Babičs (Dr. Marko Babic), Bosch gaisa kvalitātes un ilgstspējas risinājumu vadītājs: "Sākām Spānijā, apmeklējām Čehiju, Vāciju, Varšavu. Tālāk turpināsim cauri Baltijai uz Skandāviju, cauri Briselei uz Apvienoto Karalisti un Īriju. Apmēram 70 pieturvietas. No Dublinas līdz Salonikiem, no Helsinkiem līdz Portugālei."

Armands Beiziķis, Neste Latvija valdes priekšsēdētājs: "Mūsuprāt tas ir viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem Eiropā un mums ir svarīgi būt daļai no tā un parādīt ka varam ražot degvielu no atjaunīgiem resursiem".