Pērn iesaldēti līdzekļi teju 50 miljonu eiro apmērā

Krāpšanas rezultātā noziedzīgi iegūtie līdzekļi tranzīta maksājumu veidā tiek attālināti no to sākotnējas izcelsmes vietas, kam bieži raksturīga "naudas mūļu" izmantošana, kas Latvijā savos kontos saņem no Latvijas un citu ES dalībvalstu juridiskām un fiziskām personām izkrāptus līdzekļus, pēc kā tiek veikti maksājumi vēl citām fiziskām personām, uz saviem kontiem ārvalstu maksājumu iestādēs, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem vai arī noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek izņemti skaidrā naudā bankomātos.