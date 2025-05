Baltijas valstīs mājokļu cenas pieaug straujāk nekā vidēji Eiropas Savienībā

Pirmās iemaksas apmērs mājoklim parasti veido 15-20% no īpašuma iegādes cenas. Jaunajām ģimenēm ir pieejama Altum garantija, kas ļauj samazināt pirmās iemaksas apjomu līdz pat 5% no kopējās kredīta summas. Ģimenēm ar bērniem Altum atbalsts ir 5-55% apmērā no aizdevuma atkarībā no bērnu skaita ģimenē, īpašuma atrašanās vietas un energoefektivitātes. Bankas klientu novērojumi liecina, ka pirmajai iemaksai nepieciešamo naudas summas sakrāšanai nepieciešami vidēji 5 gadi.