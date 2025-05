Kas ir Mūža pensijas polise un kāpēc tā varētu būt izdevīga?

Svarīgi! No noslēgtā līguma var atteikties vai mainīt tā nosacījumus 15 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Tādā gadījumā pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks pievienots pensiju 1. līmeņa kapitālam. No 16. dienas līgums ir stājies spēkā un to vairs pārtraukt nevar.