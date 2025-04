Riepas komerctransportam un no pārstrādātām izejvielām

Bet tagad parunāsim par ilgtspēju, kas Continental valodā saucas NXT jeb “Next”. “Šī riepa par 65% izgatavota no atjaunojamiem materiāliem. Respektīvi tur ir pārstādāta gumija, tērauds un PET pudeles. Ar visu to NXT riepai ir priekšzīmīgs vērtējums uz etiķetes - trīskāršs A marķējums. Viss norāda uz to, ka Continental NXT ir ekoriepa īstiem ekoautomobiļiem. “Vairāk orientēta tiem, kas brauc pa pilsētu. Es pat teiktu, ka ar elektromobili,” tā Oskars. Tā arī ir - visi 19 Continental NXT izmēri ir piemēroti elektromobiļiem.