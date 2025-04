Daži PVN maksātāji varēs izvēlēties mikrouzņēmumu nodokļa režīmu

PVN par saņemtajiem pakalpojumiem no citu Eiropas Savienības dalībvalstu, trešo valstu vai teritoriju PVN maksātājiem, kā arī par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, būs nomaksājams, iesniedzot paziņojumu par PVN samaksu. Tāpat īpašajā kārtībā reģistrēti PVN maksātāji būs atbrīvoti no pienākuma izsniegt PVN rēķinu par to veiktajiem darījumiem.