Latvijā tirgotajiem viedtālruņiem ievieš jaunas prasības. Nepareizās ierīces izņems no veikaliem

Kā vēsta laikraksts "The Verge", no 2025. gada 20. jūnija jaunajām ierīcēm, kas tiek tirgotas ES, jābūt obligāti izturīgām pret nejaušiem kritieniem, pasargātām no mitruma un putekļiem, kā arī jāsaņem operētājsistēmas atjauninājumi vismaz piecu gadu laikā no pārdošanas beigu datuma. Ja vismaz viena no šīm prasībām netiks ievērota, pārdošana tiks aizliegta.