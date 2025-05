Par dimantiem, zālīti un miljonāriem. Sandijs Semjonovs Āfrikā uzņem dramatisku dokumentālo filmu

“Vienā brīdī ieraudzīju, ka mašīna brauc nost no ceļa un tieši iekšā cilvēkos,” tagad jau Sandijs par to runāt var mierīgi. “Ģirts iebļāvās, es arī. Sēdēju blakus priekšā, instinktīvi paspēju paķert un paraut stūri pa kreisi. Aiz cilvēkiem vēl bija divu metru krauja. Ātrums 80 vai 90 kilometru stundā, priekšā bija sieviete, nobraucām desmit centimetru no viņas.” “Alhamdulillah” – lai slavēts Allāhs, brīnumainā kārtā izdevās izvairīties no traģēdijas.